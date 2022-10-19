Жовтень, 19 в 20:30

У російському Бєлгороді масштабна пожежа спалахнула на електропідстанції Південна, що спровокувало перебої електропостачання у місті, а низку районів знеструмило.

Про це повідомляють користувачі місцевих Telegram-каналів, а соцмережі регіону публікують відео пожежі.

Очільник Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив пожежу на підстанції.

Зараз дивляться

– У Бєлгороді сталося відключення трансформатора на підстанції Південна через перенапругу. Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна і Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення потрібно півтори години, – повідомив губернатор області.

Наразі справжні причини пожежі на підстанції невідомі.

Офіційні представники української влади не коментували інцидент.

Раніше на полігоні в Бєлгородській області Росії сталася стрілянина між мобілізованими росіянами, про що повідомило Міноборони РФ. За їхньою заявою, на полігоні “двоє громадян однієї країни СНД” розстріляли 11 людей, ще 15 отримали поранення.

Фото: Зняток з відео