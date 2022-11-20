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Факти / Світ / Росія

Вибух та густий стовп диму: у центрі Москви спалахнула масштабна пожежа

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежа в Москві

У неділю, 20 листопада, у Москві спалахнула масштабна пожежа.

За даними росЗМІ, у районі трьох вокзалів біля Комсомольської площі загорівся склад. У мережі публікують відео, на яких можна побачити стовп чорного диму у столиці Росії.

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У МНС Російської Федерації присвоїли інциденту другий ступінь складності.

За попередніми даними, вже вдалося врятувати 7 людей, які були заблоковані у районі квіткової оранжереї. У будівлі ще можуть бути люди.

Площа пожежі у Москві збільшилась до 2,5 тис. квадратних метрів. Що стало причиною займання – наразі не відомо.

Також у мережі повідомили, що на місці події пролунав вибух, унаслідок якого обвалилося 500 квадратних метрів палаючої стелі приміщення.

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