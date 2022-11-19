Під Санкт-Петербургом повідомляють про сильний вибух – вогонь видно за кілометри

Листопад, 19 в 15:08

Поблизу Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух. Очевидці повідомляють про сильну пожежу, а стовп вогню видно за кілометри.

Повідомляється, що вибух стався 19 листопада у Муріно Ленінградської області.

За попередньою інформацією, причиною став вибух газопроводу.

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— Щось дуже здорово бахнуло, гуркіт був такий, що тремтять вікна, – коментують очевидці, викладаючи кадри з вікон багатоповерхівок у Санкт-Петербурзі.

Місцева влада заявила, що наразі пожежні служби намагаються ліквідувати вогонь на газозаправній станції в районі Всеволожська в Ленінградської області.

Губернатор області Олександр Дрозденко заявив, що загрози для населення та розповсюдження вогню на житлові масиви немає. За його словами, причини вибуху встановлюються.