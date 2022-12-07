Не лише Курська: ще одна область РФ готується до оборони на кордоні з Україною
Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною.
Зокрема, відомо, що роботи просуваються й углиб Бєлгородської області.
До слова, напередодні губернатор області В’ячеслав Гладков оголосив про створення місцевих “загонів самооборони” й особисто разом зі своїм заступником Володимиром Базаровим перевірив зведення “засічної бєлгородської смуги”.
У розвідці Міноборони Великої Британії певні: хоч траншеї в Бєлгороді, за повідомленнями, нібито почали копати ще з квітня 2022 року, нові конструкції, імовірно, є більш складними.
Такі системи, вважають в оборонному відомстві, призначені для відбиття механізованого нападу.
– Існує реалістична ймовірність, що російська влада сприяє підготовці до оборони на міжнародно визнаній території Росії, щоб розпалити патріотичні почуття серед своїх громадян, – припускають британські розвідники.
Водночас у Міноборони Великої Британії не виключають, що такі приготування, очевидно, ілюструють справжнє, але хибне переконання деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських військ.
– Саме тільки рішення Росії вторгнутися до України доводить, що дефіцит стратегічної оцінки є одним із критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, – аналізують проблеми РФ у Міноборони Великої Британії.
Неупереджений офіційний аналіз, додають британські розвідники, майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично доцільних висновків.
Нагадаємо, що 7 грудня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про те, що в російському Курську та області ширяться чутки про можливе вторгнення Збройних сил України.
На тлі таких чуток у прикордонних з Україною районах вдаються до фортифікаційного обладнання оборонних позицій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Настоящий Гладков