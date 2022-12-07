Повзуть чутки про вторгнення ЗСУ: у Курській області РФ зводять оборонні позиції

Грудень, 07 в 7:11

У російському Курську та області ширяться чутки про можливе вторгнення Збройних сил України.

Така інформація з’явилася в розпорядженні Генерального штабу ЗСУ.

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На тлі таких чуток, додають у Генштабі, у прикордонних з Україною районах вдаються до фортифікаційного обладнання оборонних позицій.

Тим часом місцеві засоби масової інформації повідомляють про збільшення кількості загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області.

Після даних про втрати війну в Україні дедалі менше підтримує молоде покоління росіян.

Нагадаємо, що останнім часом із Курська та області дедалі частіше надходить інформація про бавовну.

Так, напередодні вранці над Курськом здіймався густий чорний дим, оскільки в районі аеродрому палав нафтонакопичувач.

Було неспокійно в області й тиждень тому.

Два райони – Суджанський та Коренівський – кілька годин були знеструмленими через серію вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 287-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР