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Факти / Світ / Росія

У Росії хочуть збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити призовний вік на строкову службу з 21 до 30 років, а не з 18 до 27, як зараз.

Про це він заявив на колегії Міністерства оборони у зверненні до президента Росії Володимира Путіна.

– Під час комплектування Збройних сил поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років, – сказав очільник Міноборони РФ.

Також він запропонував дозволити строковикам укладати контракт із першого дня служби. Це дозволить якнайскоріше відправляти мобілізованих воювати в Україну.

Зараз дивляться

Своєю пропозицією Шойгу хоче збільшити чисельність російської армії до 1,5 млн військовослужбовців, так щоб контрактників в середньому було 695 тис.

Путін після виступу Шойгу сказав, що згоден з його ініціативами. І запропонував обговорити їх у закритому режимі.

Пропозиції Шойгу про збільшення призовного віку були озвучені після 300 днів повномасштабної війни проти України, коли Росія не досягла жодної зі своїх цілей, озвучених на початку вторгнення. А також під час формального завершення призовної кампанії.

Наразі російське військово-політичне керівництво заявляє, що строковики не беруть участь у так званій спеціальній військовій операції – так вони називають повномасштабне вторгнення в Україну. Проте багато строковиків вже загинули в Україні, зокрема на крейсері Москва.

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