Грудень, 21 в 16:07

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити призовний вік на строкову службу з 21 до 30 років, а не з 18 до 27, як зараз.

Про це він заявив на колегії Міністерства оборони у зверненні до президента Росії Володимира Путіна.

– Під час комплектування Збройних сил поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років, – сказав очільник Міноборони РФ.

Також він запропонував дозволити строковикам укладати контракт із першого дня служби. Це дозволить якнайскоріше відправляти мобілізованих воювати в Україну.

Зараз дивляться

Своєю пропозицією Шойгу хоче збільшити чисельність російської армії до 1,5 млн військовослужбовців, так щоб контрактників в середньому було 695 тис.

Путін після виступу Шойгу сказав, що згоден з його ініціативами. І запропонував обговорити їх у закритому режимі.

Пропозиції Шойгу про збільшення призовного віку були озвучені після 300 днів повномасштабної війни проти України, коли Росія не досягла жодної зі своїх цілей, озвучених на початку вторгнення. А також під час формального завершення призовної кампанії.

Наразі російське військово-політичне керівництво заявляє, що строковики не беруть участь у так званій спеціальній військовій операції – так вони називають повномасштабне вторгнення в Україну. Проте багато строковиків вже загинули в Україні, зокрема на крейсері Москва.

Фото: Президент Росії