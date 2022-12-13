Грудень, 13 в 18:45

Знищити флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва допомогли українські ракети Нептун, погодні умови та самовпевненість окупантів.

Журналісти видання Українська правда поспілкувалися з обізнаними людьми з української військової сфери та з’ясували нові цікаві подробиці знищення російського судна.

У матеріалі зазначається, що в день удару по крейсеру Москва, 13 квітня, були несприятливі погодні умови: небо над Чорним морем затягнули дощові хмари на висоті кілька кілометрів над водою. В таких умовах відстежити цілі в морі не могли ні літаки, ні безпілотники Байрактар, ні оптичні супутники.

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До того ж в українських військових не було загоризонтних радарів, лише звичайні, які практично не бачать цілей далі, ніж на відстані в 18 км.

У Збройних силах України припускають, що на крейсері Москва це розуміли, і його команді здавалося, що вона перебуває в цілковитій безпеці. Через таку самовпевненість 13 квітня флагман російського флоту наблизився на відстань 120 км до узбережжя України, що дозволило його потопити.

– Вони розуміли, що з неба їх не видно, з берега – теж. Плюс у них дуже серйозні комплекси ППО на борту й інші системи захисту. Тому вони підпливли на 120 км до українського берега. І ця самовпевненість їх і згубила, – зазначив у коментарі виданню один із українських ракетників, дотичний до створення Нептунів.

У день знищення крейсера українським військовим допомогла сама природа. 13 квітня близько 16:00 оператор комплексу Нептун на Одещині отримав несподівані дані на радарах: вони засікли великий об’єкт приблизно за 120 км від берега. В тому секторі Чорного моря це міг бути лише крейсер Москва.

За всіма законами звичайний радар не мав би зафіксувати загоризонтну ціль на відстані 120 км. Співрозмовники УП переконують, що тут допомогла природа: через щільні хмари над Чорним морем сигнал від радара відбивався від них до поверхні води, а звідти назад до хмар.

– У нас на момент вторгнення не було загоризонтних радарів, і РФ про це знала. Але оскільки хмари стояли дуже низько і сигналу із цього коридору між водою і хмарами нікуди було подітись, то радар несподівано добив аж до Москви, – розповів співрозмовник видання.

За словами джерел УП, російські окупанти були дуже впевнені у своїй недосяжності для ЗСУ, а тому, можливо, навіть не активували системи ППО. Хоча навіть якби вони були увімкнені, то все одно мали б великі проблеми з українськими Нептунами.

– Нептун – це тихоходна ракета на рідкому паливі, яка підкрадається до корабля непомітною до самого останнього моменту. Аж поки уже не пізно. Її звичайні системи ППО майже не бачать, бо вона летить над самою водою, – наголосив співрозмовник журналістів з-поміж членів Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Коментуючи повідомлення західних ЗМІ, що Україна уточнювала в союзників координати цілі, українські військові заявили УП, що й самі постійно відстежували крейсер Москва, зокрема за допомогою супутників. Проблема була не в тому, щоб знайти флагман флоту РФ, а в тому, щоб його дістати.

І ось 13 квітня така можливість з’явилася, коли крейсер наблизився на відстань, досяжну для ЗСУ. Він зайшов у зону ураження українських протикорабельних ракет Нептун.

Коли координати цілі було встановлено, після нетривалих вагань та консультацій, близько 16:00 у бік крейсера Москва були запущені дві ракети Нептун із невеликим інтервалом.

Українські ракети мали летіти до судна трохи більше 6 хв. Однак у ЗСУ не одразу дізналися, чи вдалося їм влучити в ціль.

За даними УП, оператори Байрактарів не хотіли запускати БПЛА для верифікації влучання через погодні умови. Над хмарами безпілотники нічого б не побачили, а під час польоту під хмарами їх з високою вірогідністю міг збити ворог.

– Але потім прийшли дані, що Москва влупила повний вперед. Це значило, що щось таки сталося. З траєкторії було видно, що крейсер хотів сховатися за вишки Бойка. Це великий металевий об’єкт, і коли летить ракета, то вона захопить спершу вишку як ціль, а корабель за нею буде в безпеці, – розповів УП один зі співрозмовників.

У ЗСУ також зафіксували, що до Москви з різних боків попрямували одразу чотири кораблі. Тоді ж у Чорному морі почався шторм, що ускладнило для ворога рятувальну операцію.

Коли ж українські військові зафіксували рух буксиру з окупованого Криму до крейсера, стало зрозуміло, що ситуація для російського флагмана критична.

Наступного дня шторм у морі стих, але критичний час для буксирування крейсера агресор втратив. Тож окупантам залишалося лише спостерігати, як підбитий Нептунами флагман флоту РФ поступово йшов на дно.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Не перший запуск Нептунів

Як стверджують джерела УП, це був не перший запуск українських ракет Нептун від початку повномасштабної війни.

Вперше їх застосували ще наприкінці лютого проти трьох російських десантних кораблів, які прямували з окупованого Криму в бік українського узбережжя в Миколаївській області. Якби війська РФ висадилися в цьому районі, вони б могли отримати плацдарм для атаки на Миколаїв та Одесу.

Для ураження цих кораблів ЗСУ випустили три перші ракети Нептун із півдня Одеської області. Той пуск не був вдалим, оскільки жодна з ракет не вразила ціль. Проте сама наявність Нептунів на озброєнні в української армії налякала окупантів, і вони швидко відвели кораблі в бік Криму.

Згодом у всіх ракетах Нептун було виявлено дивну несправність, через яку ті не детонували. Її знайшли та виправили під час перевірки фахівці київського КБ Луч, яке є головним розробником ракет.

– Вони виявили, що на всіх ракетах виведена з ладу одна деталь, через яку ракети не детонували, як мали б. Вони все полагодили, й одразу наступний пуск, дві ракети – в яблучко, – поінформував співрозмовник УП.

І хоча джерела журналістів у КБ Луч не схильні до версії про диверсію, однак інші джерела, зокрема в армійському керівництві, припустили, що ракети могли пошкодити навмисно.

Фото: Twitter OSINTtechnical