ISW вважає малоймовірним, що РФ зможе серйозно збільшити чисельність армії

Грудень, 22 в 8:56

У Міноборони Росії заговорили про плани збільшити чисельність армії, однак агресору це навряд чи вдасться.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль знову звинуватив НАТО у “військовій загрозі” РФ.

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– Зокрема, міністр оборони Сергій Шойгу говорив, що експансія НАТО біля російських кордонів, зокрема прагнення Фінляндії та Швеції до членства, потребує “належної” відповіді Росії для створення групи військ на північному заході, – йдеться у повідомленні.

Так, міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував, серед іншого, збільшити чисельність російської армії до 1,5 млн військовослужбовців, так щоб контрактників в середньому було 695 тис.

– Проте, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі значні сили в терміни, які мають відношення до війни проти України. Формування підрозділів вимагає багато витрат та часу. Адже Москва не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням, а також не повністю побудувала нову дивізію, про формування якої заявляли ще у 2020 році”, – вважають у ISW.

Фахівці додають, що російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси значно скоротилися після повномасштабного вторгнення. Навчальний потенціал РФ також зменшився з 24 лютого, частково через те, що було розгорнуто навчальні елементи для участі в бойових діях. Окрім того, Росія почала залучати до навчань мобілізованих сил білоруських інструкторів, що може свідчити про обмеженість можливостей російської професійної підготовки.

– Пропозиції Шойгу можуть стати лише виступом для заспокоєння спільноти військових блогерів, які звинуватили Кремль у несерйозному веденні війни і відсутності необхідних для перемоги рішень. Це також встановляє інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль під приводом укомплектування цих формувань або суттєвого нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі, – наголошують в ISW.

У середу, 22 грудня, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити призовний вік на строкову службу з 21 до 30 років, а не з 18 до 27, як зараз.

Також він хоче дозволити строковикам укладати контракт із першого дня служби. Це дасть змогу швидше відправляти мобілізованих на війну з Україною.

Своєю пропозицією Шойгу хоче збільшити чисельність російської армії до 1,5 млн військовослужбовців, так щоб контрактників у середньому було 695 тис.