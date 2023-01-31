Є ознаки, що РФ готується до другої хвилі мобілізації в лютому 2023 року – ISW

Січень, 31 в 7:42

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) бачать низку ознак, які вказують на те, що в Росії триває підготовка до другої хвилі мобілізації.

Найперше експерти звернули увагу на заяву голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова від 28 січня.

Того дня Картаполов повідомив, що комітет розглядає понад 20 законів щодо відстрочки від мобілізації, зокрема для багатодітних сімей та сімей, де є діти з інвалідністю.

Зараз дивляться

Крім того, в одному з джерел з’явилась інформація, що в Острові Псковської області РФ намагаються вербувати на контрактну службу безробітних.

В іншому джерелі йшлося, що мобілізаційні відділи вишів Санкт-Петербурга, а також Омської та Володимирської областей вимагали від студентів надати військово-облікові дані.

Такі вимоги, зазначають в ISW, були передбачені підготовкою до другої хвилі мобілізації в лютому 2023 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: ГУР Міноборони