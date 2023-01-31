Є ознаки, що РФ готується до другої хвилі мобілізації в лютому 2023 року – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) бачать низку ознак, які вказують на те, що в Росії триває підготовка до другої хвилі мобілізації.
Найперше експерти звернули увагу на заяву голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова від 28 січня.
Того дня Картаполов повідомив, що комітет розглядає понад 20 законів щодо відстрочки від мобілізації, зокрема для багатодітних сімей та сімей, де є діти з інвалідністю.
Крім того, в одному з джерел з’явилась інформація, що в Острові Псковської області РФ намагаються вербувати на контрактну службу безробітних.
В іншому джерелі йшлося, що мобілізаційні відділи вишів Санкт-Петербурга, а також Омської та Володимирської областей вимагали від студентів надати військово-облікові дані.
Такі вимоги, зазначають в ISW, були передбачені підготовкою до другої хвилі мобілізації в лютому 2023 року.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.
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Джерело: ISW
Фото: ГУР Міноборони