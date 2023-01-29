Російська Федерація намагається скупчити сили на Запорізькому напрямку, щоб відтягнути частину Сил оборони зі Сходу України, оскільки не має успіхів на цьому фронті.
Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Щодо ситуації на південному фронті, речниця повідомила, що вона оцінюється як “досить складна”.
– Це обумовлено саме тим, що лінія фронту пролягає через річку Дніпро, південного фронту зокрема. І є на ній інші водні перешкоди, як, зокрема, і Дніпробузький лиман. Тобто там, де ворог відмежований від сил оборони водною перешкодою: це додаткові відстані, зусилля та ускладнення розвідування як розташування ворога, так і результатів нашого ураження, – заявила вона.
Водночас Наталія Гуменюк каже, що у Збройних силах це прогнозували ще до того, як війська Російської Федерації відійшли на лівий берег Дніпра.
Росіяни не мають спокою і вимушені постійно маневрувати, каже речниця Сил оборону Півдня.
Саме тому ворог концентрує зусилля на Запорізькому напрямку, щоб відтягнути українських захисників до південного фронту, пояснила вона.