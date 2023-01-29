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Російська Федерація намагається скупчити сили на Запорізькому напрямку, щоб відтягнути частину Сил оборони зі Сходу України, оскільки не має успіхів на цьому фронті.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Щодо ситуації на південному фронті, речниця повідомила, що вона оцінюється як “досить складна”.