За 150 км від Москви. Біля Калуги вибухнув безпілотник
6 лютого у Росії за 150 кілометрів від Москви, недалеко від Калуги, вибухнув безпілотник.
Про це заявив губернатур Калузької області Владислав Шапша.
Він зазначив, що це трапилось о 5-й ранку в лісі неподалік міста на висоті 50 метрів. Калузький губернатор повідомляє, що вибух не завдав збитків цивільним і соціальним об’єктам.
Шапша не уточнив, чи постраждали військові об’єкти.
У Тelegram російського ресурсу Mash йдеться, що, попередньо, дрон летів у бік одного з них.
Місцеві канали інформували, що про вибухи повідомляли жителям трьох західних районів міста: “був сильний хлопок і звукова хвиля”. На опублікованому фото видно дим.
Нагадаємо, що попередні вибухи дронів в області, 7 та 12 жовтня, лунали неподалік військової авіабази Шайківка. Це близько 250 кілометрів від столиці РФ.
Один безпілотник вибухнув над Шайківкою, де розміщенні російські бомбардувальники Ту-22М3. За тиждень на півдні області невідомий безпілотник збила ППО.
Фото: скрін з відео