Лютий, 06 в 11:29

6 лютого у Росії за 150 кілометрів від Москви, недалеко від Калуги, вибухнув безпілотник.

Про це заявив губернатур Калузької області Владислав Шапша.

Він зазначив, що це трапилось о 5-й ранку в лісі неподалік міста на висоті 50 метрів. Калузький губернатор повідомляє, що вибух не завдав збитків цивільним і соціальним об’єктам.

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Шапша не уточнив, чи постраждали військові об’єкти.

У Тelegram російського ресурсу Mash йдеться, що, попередньо, дрон летів у бік одного з них.

Місцеві канали інформували, що про вибухи повідомляли жителям трьох західних районів міста: “був сильний хлопок і звукова хвиля”. На опублікованому фото видно дим.

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Нагадаємо, що попередні вибухи дронів в області, 7 та 12 жовтня, лунали неподалік військової авіабази Шайківка. Це близько 250 кілометрів від столиці РФ.

Один безпілотник вибухнув над Шайківкою, де розміщенні російські бомбардувальники Ту-22М3. За тиждень на півдні області невідомий безпілотник збила ППО.

Фото: скрін з відео