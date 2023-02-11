Найгірша криза вже позаду, Путін програв енергетичну війну – трейдер

Лютий, 10 в 23:29

Російський диктатор Володимир Путін вже програв енергетичну війну.

Про це в інтерв’ю виданню Financial Times заявив фінансист і трейдер П’єр Андюран. За його словами, найгірша з енергетичних криз вже позаду.

– Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі негативно вплинули на стан світової економіки. Але зараз вони стабілізувалися і досягли оптимальних показників. Зник страх перед виникненням енергетичної кризи. Європа адаптувалася до умов життя без російського газу, і немає підстав для повторного повернення до нього, – заявив експерт.

За словами Андюрана, російський президент прорахувався не лише щодо газу.

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Також Путін помилився у своїх очікуваннях щодо України, недооцінивши готовність її до опору, а Заходу – до об’єднання зусиль щодо надання допомоги.

– Росія остаточно втратила Європу як свого найбільшого покупця. Вона витратить багато років на будівництво нових трубопроводів до Азії. Але при цьому, як тільки Китай стане єдиним покупцем, він сам почне диктувати цінову політику, – резюмував Андюран.