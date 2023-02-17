Мінус $190 млрд до 2026: у Bloomberg підрахували потенційні втрати економіки РФ
За рік війни проти України Росії вдалося уникнути економічної катастрофи, попри безпрецедентні санкції, проте вони мають відкладений ефект і впливатимуть на неї протягом наступних років, вважають економісти агентства Bloomberg.
За їхніми оцінками, до 2026 року Росія втратить $190 млрд, що приблизно дорівнює річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.
– Ефект від санкцій є тривалим. До того ж процес санкцій не закінчився. Запроваджуються все нові й нові, – пояснив Олег В’югін, колишній високопосадовець Центробанку та Мінфіну РФ.
На думку експертів, у 2023 році економіці РФ буде складніше виживати через падіння доходів від продажу нафти та збільшення витрат на соціальні програми на тлі мобілізації сотень тисяч росіян, що спустошує ринок праці.
– Економіка Росії, хоч і уникне краху, але залишиться під напругою і до 2026 року буде на 8% меншою, ніж була б, якби Путін не віддав наказ про напад на Україну в лютому 2022 року, – пише видання.
Головна економістка BCS Financial Group Наталія Лаврова пояснила, що обмеження імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки в довгостроковій перспективі, “а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року”.
Напередодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у десятому пакеті санкцій ЄС проти Росії передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.
Його можуть затвердити до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, тобто до 24 лютого.