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10-й пакет санкцій проти РФ передбачає торгові обмеження на €11 млрд – фон дер Ляєн

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

У десятому пакеті санкцій ЄС проти Росії передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

– Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину. Наш 10-й пакет санкцій містить торгові заборони і контроль за експортом технологій на суму €11 млрд, – написала вона.

За її словами, Єврокомісія також пропонує заборони постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та гелікоптерів та запровадити нові санкції проти Ірану.

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За даними ЗМІ, Євросоюз може ухвалити 10-й пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, тобто до 24 лютого.

Консультації Єврокомісії з послами ЄС щодо нового пакету санкцій розпочалися ще 22 січня.

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Джерело: Офіс президента
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