10-й пакет санкцій проти РФ передбачає торгові обмеження на €11 млрд – фон дер Ляєн

У десятому пакеті санкцій ЄС проти Росії передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

За її словами, Єврокомісія також пропонує заборони постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та гелікоптерів та запровадити нові санкції проти Ірану.

We are weakening Russia’s ability to maintain its war machine.

Our 10th sanction package contains trade bans and controls on technology exports worth €11 billion.

Russia is using hundreds of Iranian-built drones.

We propose to extend our export controls to Iranian entities. pic.twitter.com/VuLc60YlaY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023