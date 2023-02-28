Невідомий об’єкт у небі не знайшли: аеропорт у Санкт-Петербурзі поновив роботу
Сьогодні, 28 лютого, аеропорт Санкт-Петербурга Пулково закривали через невідомий літальний об’єкт у небі.
Оновлено об 11:12. Спочатку російські ЗМІ повідомляли, що небо над містом закрили, та вже пишуть, що аеропорт відновив роботу – продовжує приймати літаки.
Невідомий літальний об’єкт так і не вдалося виявити, хоча у небо підняли Су-35 та МіГ-31.
Офіційно російська влада поки що нічого не коментує.
Раніше повідомлялося про запровадження плану Ковер – його вводять у разі незаконного перетину повітряного кордону РФ.
Зараз у небі перебувають військові літаки, але об’єкт поки що не виявили.
Повітряний простір над Пулковим закрито в радіусі 200 км.
А ось за даними сервісу Flightradar24, у небі над Санкт-Петербургом наразі перебуває один цивільний літак Уральських авіаліній, який прямує до Єкатеринбурга.
Усі літаки, маршрут яких пролягає через Санкт-Петербург, розвертають у повітрі.
Нагадаємо, що вночі 28 лютого на території нафтобази Роснефти в російському Туапсе прогриміли вибухи і сталася пожежа.