РФ почала запускати дрони з майданчика, що ближче до Києва – розвідка Британії

Березень, 01 в 10:33

Дрони-камікадзе типу Shahed, якими РФ атакувала Україну наприкінці лютого, найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії.

Такого висновку дійшли в розвідці Міноборони Великої Британії, проаналізувавши вектор атаки безпілотників.

З огляду на це, зауважують у британському оборонному відомстві, можна стверджувати, що Росія змінила майданчик для запуску безпілотників, адже з середини грудня 2022 року єдиним таким пунктом був Краснодарський край, звідки БПЛА прямували через Азовське море.

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Із пускового майданчика в Брянській області напрямок атаки росіян зміщається ближче до Києва.

– Імовірно, це допоможе росіянам зменшити час перебування безпілотників у повітрі над Україною, а також ще більше розтягне сили української протиповітряної оборони, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що вночі проти 27 лютого українські захисники знищили 11 із 14 запущених Росією дронів-камікадзе типу Shahed.

Дев’ять із них були збиті в повітряному просторі Києва, решта – у Чернігівській області.

Водночас перерва в запуску дронів із 15 до 26 лютого, певні британські розвідники, свідчить про скорочення запасів БПЛА, тому не виключено, що РФ шукатиме шляхи для поповнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР Міноборони