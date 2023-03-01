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Українські захисники за п’ять днів знищили 800 окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 28 лютого.

Він повідомив, що провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача в розширеному форматі.

Доповідали ГУР, Міністерство оборони, головнокомандувач ЗСУ та командувачі напрямків.

– Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста, – сказав Зеленський.

Президент навів приклад боїв за місто Донецької області.

– Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає, – сказав український лідер.

Президент подякував усім українським воїнам, які попри “цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції та знищують російську армію”.