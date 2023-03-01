Збитий безпілотник у Кременчуці та сирени у Києві: що відбувається на 371-й день війни (онлайн)
Україна розірвала угоду з Білоруссю щодо спільного контролю пунктів пропуску на кордоні.
Під Бахмут відправляють підкріплення, РФ зазнає значних втрат, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
У Києві 1 березня відкривається офіс Організації економічного співробітництва, повідомив президент Зеленський.
Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей, 307 з них вдалося повернути, заявив генпрокурор України Андрій Костін.
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в області знищено п’ять ворожих дронів.
– Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється, – написав він у Telegram.
Він подякував українським захисникам роботу ППО.
У районі Кременчуку Полтавської області прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги.
Згодом очільник ОВА Дмитро Лунін повідомив, що звуки вибухів, які чули жителі Полтавської області, – це робота ППО.
– Є збиття ворожого безпілотника, – повідомив він.
Щонайменше пролунало два вибухи, повідомляють у місцевих соцмережах.
Варто зазначити, що зараз у декількох регіонах України лунає повітряна тривога, зокрема, у Києві, Луганській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та Криму.
Українські захисники за п’ять днів знищили 800 окупантів на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 28 лютого.
Він повідомив, що провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача в розширеному форматі.
Доповідали ГУР, Міністерство оборони, головнокомандувач ЗСУ та командувачі напрямків.
– Детально займаємося ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста, – сказав Зеленський.
Президент навів приклад боїв за місто Донецької області.
– Зараз Ставку ми проводимо доволі часто – мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було в четвер. І сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку близько 800 убитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає, – сказав український лідер.
Президент подякував усім українським воїнам, які попри “цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції та знищують російську армію”.