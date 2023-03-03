Ашан бреше, що не знав про постачання товарів військовим РФ – The Insider

Березень, 03 в 16:29

Керівництво Ашана свідомо постачало товари російській армії, а також намагалося замаскувати постачання на адресу Міноборони РФ під звичайний комерційний продаж приватним компаніям.

Про це повідомляє The Insider.

– Всі заяви у пресрелізі керівництва французького Ашана — відверта і свідома брехня, яка легко спростовується численними документами, фотографіями та даними під запис свідченнями співробітників, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання Ашан визнає, що березневе замовлення було зроблено міською радою Санкт-Петербурга, але з незрозумілих причин воно було оформлено на десять приватних компаній, які формально не належать уряду Петербурга.

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Як свідчить листування, ці десять компаній було відібрано московським керівництвом Ашана.

– Чому під час отримання товарів за десять компаній розписувався одна людина — невідома Є. А. Сафронова? Навіщо Ашан та пітерська мерія стали б оформлювати постачання так, щоб воно виглядало як закупівля приватних компаній? Чи не тому, що ці “закупівлі” були фіктивними й, по суті, були спробою приховати постачання для Міноборони, щоб уникнути санкцій? – йдеться у матеріалі.

Ашан заявляє, що не знав кінцевого отримувача. Але, як стверджує видання, самі співробітники та менеджери на території Ашану наклеювали на упаковування товарів бирки з надписом – гуманітарна допомога. Водночас у списку товарів для “допомоги” немає нічого для жінок та дітей, натомість є бритви та цигарки.

– Керівництво стверджує, що точки збору допомоги для російських військових лише за збігом були в тих самих торгових центрах, що й Ашан, але чому ж тоді волонтери, які збирали допомогу для військових у різних містах (наприклад, у Володимирі та Рибінську), публічно дякували Ашану за допомогу і на звітних фотографіях тиснули руки регіональним співробітникам Ашану, одягнених у формений одяг мережі та на тлі самого магазину – йдеться у публікації.

The Insider зазначає, що наразі питання про те чи знало французьке керівництво про діяльність свого російського підрозділу.

Нагадаємо, НАЗК внесло французьку корпорацію Ашан у перелік міжнародних спонсорів війни.

Фото: The Insider