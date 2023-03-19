За 250 км від Москви впав безпілотник – що відомо

Березень, 19 в 17:21

У Тульській області на території Російської Федерації впав невідомий безпілотник. Це приблизно за 250 км від Москви.

За даними журналістів, безпілотник впав в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель.

Прокремлівські видання стверджують, що безпілотний літальний апарат упав у полі – далеко від житлових будинків.

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За даними російських журналістів, начебто немає постраждалих і руйнувань. Наразі фахівці встановлюють приналежність безпілотника.

Водночас у повідомленнях стверджується, що розміри безпілотного літального апарата становлять 290 на 120 см.

У мережі вже почали обговорювати падіння невідомого БПЛА. Зокрема, громадяни зауважують, що останнім часом на території Російської Федерації все більше подібних новин.