Росія тактично провалила операцію із захоплення Бахмута, але продовжує атакувати – Череватий

Березень, 19 в 15:30

Окупанти тактично не можуть завершити операцію з захоплення Бахмута Донецької області.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.

Він зазначив, що сьогоднішні дії РФ у районі населеного пункту важко назвати великою стратегічною наступальною операцією.

Зараз дивляться

– Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію з захоплення українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але зазнають величезних втрат, – сказав Череватий.

За словами речника, українське командування і штаби правильно планують оборону, а воїни знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості та ламають бойовий дух окупантів.

Череватий додав, що заяви засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про нестачу боєприпасів – це сигнал SOS керівництву РФ. Він вважає, що заяви Пригожина та терориста Ігоря Гіркіна – це найкращий демотиватор для окупаційних військ.

Раніше високопосадовець НАТО на умовах анонімності розповів The Guardian, що РФ зазнає до 1,5 тис. втрат щоденно, переважно в Бахмуті.

Джерело: телемарафон