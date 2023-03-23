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Факти / Світ / Росія

У російському Ярославлі спалахнула пожежа на моторному заводі: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У російському Ярославлі спалахнула пожежа на моторному заводі: що відомо
Фото: Depositphotos

У російському місті Ярославль сталася пожежа в адміністративній будівлі моторного заводу.

За даними російських ЗМІ, горить будівля на території ливарного цеху ПАТ Автодизель.

Над будівлею здіймається густий чорний дим. На місці працюють пожежники.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі вивели сімох людей.

Завод є одним із найбільших у Росії виробників двигунів та інших запчастин для військової техніки, зазначає український активіст і блогер Ігор Лаченков.

Також повідомляється, що на цьому заводі виготовляють двигуни для ядерних ракетних комплексів Тополь-М.

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