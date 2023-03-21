Російські партизани взяли відповідальність за пожежу у будівлі ФСБ у Ростові

Березень, 21 в 17:09

Російський партизанський рух Чорний міст узяв на себе відповідальність за пожежу в будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-Дону.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Чорний міст.

– Чорний міст бере на себе відповідальність, точніше – заявляє співавторство у “вирощуванні бавовни” в будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-Дону.

У дописі йдеться, що ФСБ Росії є оплотом лицемірства, насильства й несправедливості.

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– Саме співробітники цієї структури фабрикують кримінальні справи проти неугодних, віджимають бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, піддають тортурам опозиціонерів і фізично усувають “конкурентів”, – йдеться у пості.

Ці слова приписані людині, яка нібито влаштувала пожежу в будівлі ФСБ. Рух Чорний міст стверджує, що сприяв йому.

У дописі йдеться, що пожежа сталася через спрацювання саморобного вибухового пристрою, який був закладений у ємність із пальним. Також зазначається, що ініціатор вибуху анонсував диверсію ще 14 березня за допомогою закодованого повідомлення.

Пожежа у будівлі регіонального управління прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону сталася 16 березня. Очевидці повідомляли, що перед пожежею чули вибух.

Чорний міст називає себе партизанським рухом, який виступає проти російської влади та війни в Україні.

Джерело: Чорний міст

Скриншот: відео ЧТД