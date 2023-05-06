Затримано підозрюваного у підриві авто пропагандиста Прилєпіна

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву автівки пропагандиста Захара Прилєпіна.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на МВС Росії.

Як заявили в російському МВС, затриманий за підозрою у причетності до вибуху машини Прилєпіна раніше був судимий. Розшук можливих співучасників підриву автомобіля триває.

Зазначається, що причетних до замаху на Прилєпіна шукають у Підмосков’ї, встановлено адреси їхнього проживання.

Начебто відомо про квартиру в Підмосков’ї, де могло бути зібрано саморобний вибуховий пристрій, яким підірвали машину.

30-річний чоловік, затриманий за підозрою у причетності до підриву автомобіля Прилєпіна, нібито є уродженцем України, раніше його судили за розбій за змовою групою осіб.

Нагадаємо, що 6 травня у Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав Захар Прилєпін, він “важко поранений”.

Фото: скрін з відео з соцмереж

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