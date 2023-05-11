У РФ – удари по нафтобазі та військкомату в Брянській області та підстанції в – Курській
Уночі проти 11 травня в Брянській області РФ під удар потрапив військкомат у Стародубі, а вранці в Курській області – електропідстанція в Тьоткиному.
Оновлено об 11:13. Пізніше стало відомо про часткове пошкодження бетонної основи та цистерни для зберігання нафтопродуктів Клинцівської нафтобази (АТ Брянськнафтопродукт ПАТ НК Роснефть).
Очільник Брянської області Олександр Богомаз традиційно звинуватив в скиданні боєприпасу “український безпілотник”.
Постраждалих, як запевняє Олександр Богомаз, немає.
Оновлено о 09:07. Після опівночі Олександр Богомаз повідомляв про “обстріл адміністративної будівлі в Стародубі” (50-60 км до кордону України. – Ред.).
Тим часом Telegram-канали уточнили, що йдеться саме про будівлю військкомату.
В інциденті Олександр Богомаз тоді також звинуватив “український безпілотник”.
Постраждалих нібито теж немає.
Уранці “п’ять прильотів по електропідстанції” нарахували в Тьоткиному Глушковського району Курської області.
За даними губернатора Романа Старовойта, у селищі частково порушено електропостачання.
Джерело: Олександр Богомаз, Роман Старовойт
Фото: МНС Росії
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников