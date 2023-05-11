У РФ – удари по нафтобазі та військкомату в Брянській області та підстанції в – Курській

Уночі проти 11 травня в Брянській області РФ під удар потрапив військкомат у Стародубі, а вранці в Курській області – електропідстанція в Тьоткиному.

Оновлено об 11:13. Пізніше стало відомо про часткове пошкодження бетонної основи та цистерни для зберігання нафтопродуктів Клинцівської нафтобази (АТ Брянськнафтопродукт ПАТ НК Роснефть).

Очільник Брянської області Олександр Богомаз традиційно звинуватив в скиданні боєприпасу “український безпілотник”.

Постраждалих, як запевняє Олександр Богомаз, немає.

Оновлено о 09:07. Після опівночі Олександр Богомаз повідомляв про “обстріл адміністративної будівлі в Стародубі” (50-60 км до кордону України. – Ред.).

Тим часом Telegram-канали уточнили, що йдеться саме про будівлю військкомату.

В інциденті Олександр Богомаз тоді також звинуватив “український безпілотник”.

Постраждалих нібито теж немає.

Уранці “п’ять прильотів по електропідстанції” нарахували в Тьоткиному Глушковського району Курської області.

За даними губернатора Романа Старовойта, у селищі частково порушено електропостачання.

Джерело: Олександр Богомаз, Роман Старовойт

Фото: МНС Росії

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