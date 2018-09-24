Польща будує прикордонну заставу на кордоні з Росією

У населеному пункті Дубенники (Польща) на кордоні з Калінінградською областю з’явиться нова прикордонна застава. Будівництво об’єкта прикордонної служби Польщі почалося в цьому році.

Про це повідомляє портал Forsal.pl.

Адміністративна будівля матиме площу в 1200 квадратних метрів. Крім того, буде побудована оглядова вежа.

Застава повинна бути побудована до кінця 2019 року.

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– Це важливий об’єкт, оскільки він закладений в такому місці, яке має особливе значення, на стику трьох кордонів на Сувалкському перешийку. Тут охорона польського кордону, і разом з тим зовнішнього кордону ЄС є завданням першої важливості. У нинішній міграційній ситуації ми бачимо, наскільки важливий ефективний захист кордонів і території республіки від тих, хто не повинен бути на нашій території, якщо вони не відповідають умовам, – заявив заступник глави МЗС Польщі Ярослав Зелінський, який у понеділок взяв участь у церемонії закладення нового об’єкта.

Нагадаємо, в червні Норвегія зміцнила кордон з РФ морською піхотою США.