PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Польща будує прикордонну заставу на кордоні з Росією/

Польща будує прикордонну заставу на кордоні з Росією

У населеному пункті Дубенники (Польща) на кордоні з Калінінградською областю з’явиться нова прикордонна застава. Будівництво об’єкта прикордонної служби Польщі почалося в цьому році.

граница с рф

Про це повідомляє портал Forsal.pl.

Адміністративна будівля матиме площу в 1200 квадратних метрів. Крім того, буде побудована оглядова вежа.

Застава повинна бути побудована до кінця 2019 року.

Читайте: Україна розширила та продовжила санкції проти підприємств у Криму

– Це важливий об’єкт, оскільки він закладений в такому місці, яке має особливе значення, на стику трьох кордонів на Сувалкському перешийку. Тут охорона польського кордону, і разом з тим зовнішнього кордону ЄС є завданням першої важливості. У нинішній міграційній ситуації ми бачимо, наскільки важливий ефективний захист кордонів і території республіки від тих, хто не повинен бути на нашій території, якщо вони не відповідають умовам, – заявив заступник глави МЗС Польщі Ярослав Зелінський, який у понеділок взяв участь у церемонії закладення нового об’єкта.

Нагадаємо, в червні Норвегія зміцнила кордон з РФ морською піхотою США.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кордон з Польщею
Паралізує кордон з Україною – польські прикордонники готують новий страйк
Військові США
Польща запропонувала розмістити в країні військову базу США
проснулся в морге
П’яний поляк прокинувся у морзі і пішов у бар відзначати своє “воскресіння”
Скільки українців отримали карту поляка
Будівництво
У Польщі український будівельник випав з 15-го поверху
Смоленська катастрофа
Польські слідчі оглянули уламки літака Качиньського
Росіянам загрожує в’язниця за незаконний перетин кордону України
поезда в польшу
З України до Польщі запустять ще 2 маршрути
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка