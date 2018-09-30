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Ми полюбили один одного: Трамп отримав від Кім Чен Ина “прекрасні листи”

Президент США Дональд Трамп заявив, що вони з главою КНДР Кім Чен Ином “полюбили один одного”.

Про це він сказав в ході зустрічі з людьми в Західній Вірджинії, пише AP.

– Він написав мені прекрасні листи, і це чудові листи. Ми полюбили один одного, – заявив Трамп.

Читайте: Трамп готовий провести ще одну зустріч з Кім Чен Ином

Трамп заявив, що Кім Чен Ин зацікавлений у другій зустрічі. Перша, як відомо, пройшла в Сінгапурі в червні цього року.

До слова, лідер КНДР Кім Чен Ин відправив президенту США Дональду Трампу лист із проханням про другу зустріч.

Фото: dreamstime.

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