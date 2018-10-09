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Посол США в ООН Хейлі подала у відставку – ЗМІ

Посол США в ООН Ніккі Хейлі несподівано подала у відставку.

Никки Хейли

Про це повідомляє The New York Times.

Причини звільнення поки невідомі, проте щодо цього планують провести прес-конференцію.

Читайте: Коли військові США залишать Сирію: відповідь Хейлі

Під час президентської кампанії Хейлі критикувала Дональда Трампа. Однак після свого призначення активно захищала позицію США в Організації Об’єднаних Націй.

До речі, у квітні Хейлі заявила, що США готові до співпраці з Росією, коли це необхідно, але про дружбу між країнами не може бути й мови.

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