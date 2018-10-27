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У США телеведучу NBC звільнили за расизм

Американську телеведучу Мегін Келлі звільнили з ранкового шоу на NBC через расистське висловлювання.

Про це повідомляє AP.

– Шоу Megyn Kelly Today не повернеться, – заявили на телеканалі.

Поки Келлі залишається співробітником телеканалу. Ведуться переговори про її подальшу участь у різних шоу. Таким чином перебуває під загрозою її трирічний контракт, згідно з яким їй виплачують 20 млн доларів на рік.

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Під час ефіру 23 жовтня обговорювалися костюми на Хелловін і Келлі заявила, що біла людина, яка загримувалася під темношкіру, неминуче зіткнеться з критикою — як і темношкіра, загримована під білу: Але що в цьому расистського? Коли я була дитиною, це вважалося нормальним, якщо вписувалося в певний образ.

На наступний день Келлі вибачилася в прямому ефірі, але це не врятувало її репутацію.

До слова, у серпні українського тренера звільнили через Facebook.

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