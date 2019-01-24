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Хуан Гуаїдо: хто такий самопроголошений президент Венесуели

23 січня на багатотисячному мітингу Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели і склав присягу. Факти ICTV зібрали все, що відомо про політика, якого підтримали США.

Хуан Гуаидо биография

Біографія Хуана Гуаїдо

Про Хуана Гуаїдо відомо небагато. За освітою інженер. В студентські роки був політичним активістом і очолював протести проти уряду Уго Чавеса.

У січні 35-річний Гуаїдо став главою Національної Асамблеї венесуельського парламенту, який контролюється опозицією.

Обіймаючи посаду в парламенті, Гуаїдо став ініціатором розслідування низки корупційних справ, пов’язаних з урядом Ніколаса Мадуро.

Після того, як Гуаїдо став спікером він поставив під питання легітимність правління Мадуро і заявив, що може взяти президентську владу в свої руки до наступних виборів згідно з Конституцією.

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23 січня під час виступу перед багатотисячним мітингом у Каракасі, Гуаїдо оголосив себе тимчасовим президентом і склав присягу.

Президентство Гуаїдо підтримали США, Канада, Колумбія, Перу, Чилі, Коста-Ріка, Аргентина, Еквадор, Бразилія, Гватемала, Парагвай.

Армія Венесуели підтримує Ніколаса Мадуро і обіцяє продовжувати захищати Конституцію і виступати гарантом суверенітету країни, написав міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес у Twitter.

Також підтримку Мадуро висловили у Росії, звинувативши США у підтримці перевороту.

Фото: tofranku/Instagram.

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