Борис Джонсон стане новим прем’єр-міністром Великої Британії, замінивши на цій посаді Терезу Мей.

23 липня екс-глава МЗС і колишній мер Лондона Борис Джонсон був обраний прем’єр-міністром Великої Британії.

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Політик здобув перемогу над главою МЗС Джеремі Хантом і отримав 66% голосів консерваторів.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про нового прем’єра Великої Британії.

Біографія Бориса Джонсона

Олександр Борис де Пфеффель-Джонсон народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку. Початкову освіту здобував у європейській школі в Брюсселі.

В подальшому сім’я переїхала до Великої Британії, і освіту він продовжив у підготовчій школі в Ashdown House Preparatory School у Східному Сассексі. Після цього вступив до Ітону – найвідомішої і найпрестижнішої школи.

Також Джонсон є випускником Оксфордського університету.

Після навчання займався журналістикою і політикою.

Джонсон працював журналістом Daily Telegraph, зокрема кореспондентом видання в Брюсселі і був редактором The Spectator.

У 2001 році він був обраний депутатом Палати громад від консерваторів.

У 2008 році Джонсон став мером Лондона. За нього тоді віддали 53% голосів.

До речі, після перемоги на виборах журналісти з’ясували, що прабабуся Бориса Джонсона по батьківській лінії, фрейліна Марі-Луїза де Пфеффель була правнучкою короля Вюртемберга Фрідріха I. А той був нащадком в третьому поколінні короля Великої Британії Георга II, який правив у XVIII столітті і був другим королем правлячої зараз династії.

Таким чином, Джонсон є родичем відразу декількох європейських монарших династій, в тому числі Романових.

Brexit

У 2016 році політик став одним з головних прихильників виходу Brexit.

Цього ж року Джонсон став главою МЗС в уряді Терези Мей, але через розбіжності з прем’єром пішов у відставку в липні 2018 року.

Борис Джонсон і відносини до України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін часто називав Бориса Джонсона другом України.

У вересні 2016 року Джонсон відвідав Україну і зустрівся з президентом.

Джонсон заявив, що Велика Британія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі і в Криму.

У березні 2017 року під час візиту в Україну він запропонував провести велику конференцію донорів України в Лондоні. У липні цього ж року вона була реалізована.

На неї приїхали десятки міністрів і заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів України, починаючи від США та країн-сусідів України до Японії.

Також були представники установ-донорів і партнерів України з ЄБРР, МВФ, ЄІБ, ОЕСР, НАТО.

Під час конференції Джонсон зазначив, що Україна рухається в правильному напрямку.

Політик зазначив, що за три роки Україна здійснила більше реформ, ніж за весь час своєї незалежності.

Він похвалив введення верховенство права і зміцнення демократичних інститутів.

Нагадаємо, 7 червня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила членам Консервативної партії, що вона іде у відставку як глава партії.