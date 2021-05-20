Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США вводять додаткові санкції проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва Північного потоку-2.

Натомість санкції проти оператора проекту, його голови Матіаса Варніга, а також інших посадових осіб скасовуються.

Блінкен заявив, що це рішення відповідає національним інтересам США.

Сенатор-демократ Джин Шахін підтримала запровадження нових санкцій проти причетних до Північного потоку-2 компаній, але заявила, що вкрай розчарована тим, що адміністрація не вводитиме санкцій проти компанії-оператора.

– Я натхненна тим, що держдеп введе санкції проти восьми додаткових структур. При цьому розчарована тим, що адміністрація не введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Завершення будівництва цього газопроводу – загроза США в сфері безпеки, – заявила сенатор.

Позиція України

6 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають спільну позицію щодо будівництва газопроводу Північний потік-2.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, який також підтвердив своє негативне ставлення до проекту.

Джерело: Державний департамент США