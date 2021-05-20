PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

США скасовують санкції проти оператора Північного потоку-2 та його голови – Блінкен

ентоні блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США вводять додаткові санкції проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох суден, які причетні до будівництва Північного потоку-2.

Натомість санкції проти оператора проекту, його голови Матіаса Варніга, а також інших посадових осіб скасовуються.

Читайте
Трубопровід Північний потік-2 є поганою угодою - Білий дім

Блінкен заявив, що це рішення відповідає національним інтересам США.

Сенатор-демократ Джин Шахін підтримала запровадження нових санкцій проти причетних до Північного потоку-2 компаній, але заявила, що вкрай розчарована тим, що адміністрація не вводитиме санкцій проти компанії-оператора.

– Я натхненна тим, що держдеп введе санкції проти восьми додаткових структур. При цьому розчарована тим, що адміністрація не введе санкції проти Nord Stream 2 AG. Завершення будівництва цього газопроводу – загроза США в сфері безпеки, – заявила сенатор. 

Позиція України

6 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США мають спільну позицію щодо будівництва газопроводу Північний потік-2.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, який також підтвердив своє негативне ставлення до проекту.

Джерело: Державний департамент США

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка