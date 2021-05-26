Авіакатастрофа МН17: судді та адвокати дослідили уламки літака

Судді та адвокати у справі про знищення над Донбасом літака рейсу МН17 вивчили зібрані на місці катастрофи уламки малайзійського Boeing-777 та його реконструкцію.

Вони відвідали військову авіабазу Гільзе-Рейн, де з пошкоджених частин літака вдалося зібрати передню частину судна, у якій залишилися два крісла пілотів.

За словами головуючого судді Хендріка Стінхейса, цей візит був необхідний для того, щоб суд мав можливість зробити спостереження. Пізніше вони можуть бути використані як докази звинувачення чи виправдання.

Крім того, стало відомо, що попередня фаза судового розгляду у справі завершується.

У червні цього року суд розпочне обговорення справи по суті, яке, як очікується, триватиме до 2022 року.

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Авіакатастрофа МН17

17 липня 2014 року над Донбасом було збито літак рейсу MH17.

Унаслідок авіакатастрофи загинуло 298 осіб, з-поміж них – 15 членів екіпажу. Попередньо встановлено, що літак був збитий проросійськими бойовиками із зенітно-ракетного комплексу Бук. Є докази, що він потрапив на Донбас з території РФ.

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Джерело: Associated Press