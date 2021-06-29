Уряд Швеції ухвалив рішення послабити карантинні обмеження на території країни, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Про це заявила на прес-конференції міністр охорони здоров’я та соціальних справ Лена Галленгрен.

За її словами, з 1 липня Швеція скасує вимогу щодо раннього закриття барів і кафе. Водночас за одним столиком у приміщенні можуть сидіти щонайбільше вісім осіб.

Також орендодавці тепер можуть здавати приміщення для закритих заходів за участю до 50 людей.

Останнім часом у Швеції зменшилася кількість пацієнтів із коронавірусом та летальних випадків через ускладнення Covid-19.

Станом на 28 червня, у Швеції за весь час пандемії зафіксували 1 088 896 випадків коронавірусу. На території країни 14 619 жителів померли від захворювання.

23 червня Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив, що індійський штам коронавірусу Дельта швидко поширюється на території країн-членів ЄС та інших іноземних держав.