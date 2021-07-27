Північна частина Італії постраждала від негоди. На території країни пройшлися сильні шторми, град та пориви вітру.
Місцевих жителів попередили про небезпеку, синоптики закликають громадян за можливості не виходити з дому.
Десятки машин на автодорозі А1 між П’яченцою та Пармою пошкодив град. На території муніципалітету Фельтре надмірна злива зруйнувала виноградники.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, з неба падає град розміром як тенісний м’яч (у діаметрі близько 7 см). У цьому місяці негода в Італії вже зруйнувала декілька посівів.
Користувачі соціальних мереж поділилися відповідними відео, на яких можна помітити, що град розбив скло та пошкодив кузови автомобілів.
Також у провінціях Лекко, Комо та Сондріо сталося декілька зсувів ґрунту. Дороги та транспорт на трасі повністю залиті брудом. Сильний вітер пошкодив дахи декількох будинків. Наразі невідомо, чи є постраждалі.