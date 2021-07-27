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Юлія Захарченко |

Зсуви ґрунту, пориви вітру та град: Італію накрила негода

Зсуви ґрунту, пориви вітру та град: Італію накрила негода

Північна частина Італії постраждала від негоди. На території країни пройшлися сильні шторми, град та пориви вітру.

Місцевих жителів попередили про небезпеку, синоптики закликають громадян за можливості не виходити з дому.

Десятки машин на автодорозі А1 між П’яченцою та Пармою пошкодив град. На території муніципалітету Фельтре надмірна злива зруйнувала виноградники.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, з неба падає град розміром як тенісний м’яч (у діаметрі близько 7 см). У цьому місяці негода в Італії вже зруйнувала декілька посівів.

Користувачі соціальних мереж поділилися відповідними відео, на яких можна помітити, що град розбив скло та пошкодив кузови автомобілів.

Також у провінціях Лекко, Комо та Сондріо ​​сталося декілька зсувів ґрунту. Дороги та транспорт на трасі повністю залиті брудом. Сильний вітер пошкодив дахи декількох будинків. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

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Фото: Depositphotos

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