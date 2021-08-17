З Афганістану хочуть вилетіти 153 українці – Кулеба

За повідомленням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, допомоги з евакуаціэю з Афганістану потребують 153 громадян України.

Українці зв’язалися з дипломатами і попросили про допомогу в поверненні додому.

Кулеба наголосив, що серед тих, хто незабаром повернеться в Україну, є співвітчизники, які перебувають на військовій базі, де працювали за контрактом, українці афганського походження, які відвідували родичів, а також бізнесмени.

– Найважче зараз – дістатися кабульського аеропорту, – підкреслив дипломат.

Кулеба також зазначив, що інформація про “покинутих напризволяще державою українців”, що поширюють у ЗМІ, є неправдивою і являє собою наслідки паніки та прагнення згустити фарби.

– Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, кому страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для всіх проблем, а його не чують. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо , хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян поки немає, – заявив глава МЗС України.

Він додав, що держава щогодини працює над тим, щоб допомогти своїм громадянам.

– Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які зараз втілюються в життя. З міркувань безпеки не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося, – додав Кулеба.

Сьогодні, 17 серпня, з України до Афганістану відправлять літак для евакуації громадян. Приземлитися він має в аеропорту Кабула.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.