Радикальне ісламське угруповання Талібан, яке 15 серпня захопило владу в Афганістані проголосило про створення “Ісламського Емірату Афганістан”.

Про це повідомив речник талібів Забіхулла Муджахід.

– Декларація “Ісламського Емірату Афганістан” з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування, – написав Муджахід у Twitter.

За словами Муджахіда, проголошений ними “Ісламський Емірат Афганістан” хоче встановити дружні торгові та дипломатичні відносини з усіма країнами.

– Ми не говорили, що не хочемо мати справи з жодною країною. Ми відкидаємо будь-які чутки, що не відповідають дійсності, – сказав спікер.

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021

Талібан

Радикальне ісламське угруповання Талібан в Афганістані активізувалося ще в першій половині 90-х років.

У перекладі з пушту Талібан означає студент або учень. Ідеологія талібів базується на принципах ашаризму, тобто одного з напрямків ісламу.

На території де панує Талібан встановлюється шаріат. Режим забороняє інтернет і комп’ютери, телебачення, алкоголь,музику і музичні інструменти, образотворче мистецтво, шахи, біле взуття, адже білий – колір талібського прапора та розмови про секс у відкритій формі.

Особливо жорстока ідеологія Талібану до жінок, адже позбавляє їх майже усіх прав.

Жінкам зобороняється працювати, навчатися, ходити із відкритим обличчям та без супроводу чоловіка, а також відвідувати лікарів чоловіків.

Детальніше про події а Афганістані та талібів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.