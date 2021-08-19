Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

Таліби оголосили про створення “Ісламського Емірату Афганістан”

таліби, Талібан

Радикальне ісламське угруповання Талібан, яке 15 серпня захопило владу в Афганістані проголосило про створення “Ісламського Емірату Афганістан”.

Про це повідомив речник талібів Забіхулла Муджахід.

– Декларація “Ісламського Емірату Афганістан” з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування, – написав Муджахід у Twitter.

За словами Муджахіда, проголошений ними “Ісламський Емірат Афганістан” хоче встановити дружні торгові та дипломатичні відносини з усіма країнами.

– Ми не говорили, що не хочемо мати справи з жодною країною. Ми відкидаємо будь-які чутки, що не відповідають дійсності, – сказав спікер.

Талібан

Радикальне ісламське угруповання Талібан в Афганістані активізувалося ще в першій половині 90-х років.

У перекладі з пушту Талібан означає студент або учень. Ідеологія талібів базується на принципах ашаризму, тобто одного з напрямків ісламу.

На території де панує Талібан встановлюється шаріат. Режим забороняє інтернет і комп’ютери, телебачення, алкоголь,музику і музичні інструменти, образотворче мистецтво, шахи, біле взуття, адже білий – колір талібського прапора та розмови про секс у відкритій формі.

Особливо жорстока ідеологія Талібану до жінок, адже позбавляє їх майже усіх прав.

Жінкам зобороняється працювати, навчатися, ходити із відкритим обличчям та без супроводу чоловіка, а також відвідувати лікарів чоловіків.

Детальніше про події а Афганістані та талібів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка