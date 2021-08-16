Що відбувається в Афганістані та хто такі таліби

Афганістан опинився в центрі уваги світових ЗМІ через ситуацію, драйвером якої стало виведення американських військ. Країну захопили члени радикального ісламістського угруповання Талібан, яке вже було при владі в країні 20 років тому. Хто такі таліби, як їх діяльність вплине на жителів Афганістану та ситуацію у світі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Події останніх років в Афганістані

Країна 15 серпня фактично перейшла під повний контроль Талібану, який вже контролював територію Афганістану з 1996 по 2001 рік. Таліби тоді залишилися без влади в країні, оскільки після терактів 11 вересня 2001 року США ввели війська в країну і розгромили сили угруповання за підтримки опозиційно налаштованих до талібів афганців.

Американські війська зайшли в Афганістан через те, що таліби покривали Усаму бен Ладена, лідера ще одного терористичного угруповання під назвою Аль-Каїда, що влаштовувало теракти у всьому світі.

Заклики Вашингтона у 2001 році віддати Усаму бен Ладена не увінчалися успіхом, тому мала місце антитерористична операція.

Протягом 20 останніх років Афганістаном керував уряд, який підтримували Штати. Проте повний контроль над територією країни за цей час так і не вдалося встановити. Афганістан був роздроблений, частина його територій контролювалася різними угрупованнями, зокрема талібами.

У квітні 2021 року президент Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. Вони повинні повністю покинути країну в серпні-вересні. Тоді він заявив, що Вашингтон досяг головної мети, ліквідувавши Аль-Каїду і її лідера Усаму бен Ладена, а також послабив терористичну загрозу.

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Талібан виявився “живучим” формуванням. Не дочекавшись повного виведення американських військ, таліби почали один за іншим захоплювати міста і стратегічні об’єкти в країні. Станом на 16 серпня вони контролюють практично всю територію, зокрема й столицю Кабул. На це пішли лічені тижні.

За іншими даними, 53 з 398 районів ще не скорилися талібам, але там сильно відчувається їхня присутність.

Уряд Афганістану оголосив, що передасть владу Талібану, а президент Ашраф Гані, за повідомленнями ЗМІ, вже перебуває в Омані.

– Америка витратила 20 років на Афганістан, на підтримку проурядових сил. І близько $1 трлн. Але це не може бути вічно. Афганці повинні були навчитися за цей час правити самі. Але вони не навчилися. Тому продовжувати це нескінченно немає ніякого сенсу. Тому Америка вирішила піти, – пояснив у коментарі Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономарь.

Населення Афганістану та які території зайняв Талібан

За різними даними, населення Афганістану становить від 40 до 43 млн осіб. Водночас країна не є мононаціональною – її населяють понад 20 народів.

Згідно з останніми даними, найбільшими народами, що населяють країну, є пуштуни (42%), таджики (28%), хазарейці (10%), узбеки (8%), чараймаки (2,6%) і туркмени (2%).

Термін афганець на законодавчому рівні застосовується до всіх жителів Афганістану, незалежно від їхньої етнічної приналежності.

Розташування Афганістану та слабка економіка

Афганістан розташований на півдні Азії, не має виходу до моря. Країна розташована на роздоріжжі між Сходом і Заходом і є давнім центром торгівлі та міграції. У країні також є розвідані запаси корисних копалин, які оцінюються в $1 трлн, але попри це, країна залишається однією з найбідніших у світі. Громадянські війни та постійні політичні потрясіння, які відбуваються в країні з 1978 року, не дозволяють налагодити сталий розвиток.

Що таке Талібан і хто такі таліби

Талібан у перекладі з пушту (однієї з офіційних мов Афганістану, – Ред.) означає студенти або учні. Угруповання активізувалася ще в 1994 році, під час громадянської війни в Афганістані. Тоді таліби встановили контроль над південним сходом Афганістану, а в 1996 році без бою взяли Кабул і заснували Ісламський Емірат Афганістан, який визнали три країни – Пакистан, ОАЕ і Саудівська Аравія.

У 2001 році через Усаму бен Ладена США почали антитерористичну операцію в Афганістані за участю опозиційно налаштованого до талібів афганського Північного альянсу.

Ідеологія Талібану

Таліби є послідовниками напрямку ісламу, що має назву ашарізм. На підконтрольних їм територіях вводиться жорсткі правила, які ретельно контролюються. Хто не погоджується з цією ідеологією, на думку талібів – збився зі шляху і підлягає гонінню.

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За даними ООН, основним засобом фінансування організації є торгівля опіумом, який отримують з недозрілих коробочок снодійного маку. Ці рослини вирощують на контрольованих талібами афганських територіях. Такий “бізнес”, за даними ЗМІ, приносить Талібану близько $150 млн на рік.

У доповіді Ради Безпеки ООН йдеться, що з приблизно 85 тис. бойовиків Талібану в Афганістані близько 10 тис. вважаються іноземними бійцями з Пакистану, Центральної Азії, Чечні та країн Близького Сходу.

На підконтрольних територіях Талібан вводить закони шаріату. Зокрема, під забороною перебувають:

інтернет і комп’ютери;

телебачення;

алкоголь;

музика і музичні інструменти;

образотворче мистецтво;

шахи;

біле взуття (білий – колір талібського прапора);

обговорення сексу у відкритій формі.

Жінкам, серед іншого, забороняється:

працювати;

отримувати освіту;

з’являтися в громадських місцях з відкритим обличчям;

з’являтися в громадських місцях без чоловіка або родича чоловічої статі;

лікуватися у лікарів чоловічої статі.

Також таліби зобов’язують чоловіків носити бороду певної довжини.

Зазначимо, станом на 16 серпня великі авіакомпанії світу почали перенаправляти рейси, щоб уникнути повітряного простору Афганістану.

United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic заявили, що не використовують повітряний простір країни.

За даними сервісу FlightRadar на 14.30, над повітряним простором Афганістану немає жодного літака.