Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Країни G7 висунули талібам умови для визнання: що відомо

Борис Джонсон

Терористична організація Талібан зобов’язана припинити будь-які перешкоди безпечній евакуації іноземців та мешканців Афганістану навіть після крайнього терміну, який за домовленістю було призначено на 31 серпня.

Відповідну вимогу саміту країн G7 оголосив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

– Талібан має гарантувати безпечне пересування для виїжджаючих з країни як до 31 серпня, так і після зазначеного терміну, – сказав Джонсон.

Країни Великої вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях, а також афганцям, які бажають залишити країну.

Ще однією умовою стало міжнародних зобов’язань з боку талібів.

Зокрема, це стосується повагу прав людини, та, особливо, жінок і дівчат.

Читайте
Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно зустрівся з лідером талібів

За словами Джонсона, світові лідери судитимуть талібів за їхніми діями.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка