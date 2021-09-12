Іран домовився із МАГАТЕ щодо відновлення співпраці

Ісламська Республіка Іран домовилася з Міжнародним агентством з атомної енергії про відновлення співпраці.

Про це йдеться в спільній заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та керівника Організації з атомної енергії Ірану Мохаммада Есламі, які провели зустріч в Тегерані.

Сторони домовилися підтримувати взаємодію і відновити проведення зустрічей на відповідних рівнях.

Інспектори МАГАТЕ зможуть відновити спостереження за ядерними об’єктами Ірану і обслуговувати камери відеоспостереження, записи яких будуть зберігатися під загальним контролем МАГАТЕ та Ірану.

Саме досягнуте Угода стосується обмежень, раніше накладених Тегераном на можливості співробітників агентства спостерігати за ядерними об’єктами.