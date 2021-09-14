Світовий банк прогнозує, що зміна клімату може змусити 216 млн осіб у шести регіонах світу мігрувати в межах своїх держав в найближчі 30 років.

Як зазначається в доповіді СБ, “гарячі точки” можуть виникнути в найближчі дев’ять років, якщо не буде вжито термінових заходів.

Крім того, у 2050 році в країнах Африки на південь від Сахари може з’явитися в 86 млн внутрішніх “кліматичних” мігрантів, в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні – 49 млн, в Південній Азії – 40 млн, Північній Африці – 19 млн, Латинській Америці – 17 млн, у Східній Європі та Центральній Азії – 5 млн.

Також в доповіді банку говориться, що зміна клімату негативно відбивається на можливостях людей заробляти на життя.

Нагадаємо, в серпні ООН оприлюднила звіт про глобальні кліматичні зміни, в якому говориться, що людська діяльність призвела до нагрівання атмосфери, океанів і суші. Серед іншого, поточний рівень викидів парникових газів може призвести до порушення ключовий температурного кордону трохи більше ніж за десять років. Також прогнозується, що рівень моря може піднятися до двох метрів до кінця століття, а до 2150 року – на п’ять метрів.

За прогнозами фахівців, в найближчі 50-100 років клімат в Україні буде ставати все більш сухим. Детальніше про те, як може змінитися клімат в Україні через 50 років – читайте в матеріалі.