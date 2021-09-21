Світ на межі катастрофи: Гуттеріш про глобальне потепління

Світ знаходиться на межі катастрофи через різке підвищення середньорічної температури на всій земній кулі.

Таку думку в понеділок, 20 вересня, висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш на конференції Організації Об’єднаних Націй з питань клімату.

За його словами, держави не здатні впоратися із зобов’язаннями, які вони на себе взяли і через це не можуть досягти поставлених у ООН кліматичних цілей.

– Наука каже нам, що будь-яке потепління вище 1,5 градусів – катастрофа, при цьому на сьогоднішній день спостерігається підвищення температури вже на 2,7 градуси за Цельсієм. Раніше очільники держав погодилися, що зростання температури на 1,5 градуси на рік – має стати межею. На мою думку, нам доведеться пройти іще дуже довгий шлях, – сказав Гуттеріш.

Він також зазначив, що викиди парникових газів необхідно вже до 2030 року скоротити наполовину, аби до 2050 року, як було раніше заплановано, досягти вуглецевої нейтральності.

Генсек ООН наголосив, що всі країни повинні поступово відмовитися від використання вугільних електростанцій, які істотно забруднюють атмосферу.

При цьому Гуттеріш додав, що до 80% викидів CO2 припадають на країни G-20.

Нагадаємо, в серпні генеральний секретар ООН назвав незаперечними докази необоротних кліматичних змін через забруднення екології.

За його словами, Викиди парникових газів душать нашу планету і становлять небезпеку для мільярдів людей.

Гуттеріш додав, що згідно з дослідженнями, багато світових зміни клімату відбуваються вперше за сотні тисяч років.