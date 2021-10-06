Після виборів у Німеччині Вільна демократична партія (ВДП) планує вступити у переговори із партією Зелених та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), щоб створити коаліцію.

Лідер партії вільних демократів Крістіан Лінднер зазначив, що консультації у тристоронньому форматі розпочнуться вже у четвер. На цій зустрічі буде присутній Олаф Шольц, який є кандидатом у канцлери від соціал-демократів.

Очільники партії Зелених Анналена Бербок та Роберт Хабек раніше заявили, що хочуть розпочати спільні тристоронні перемовини з ВДП та СДПН. Раніше вони відкидали перемовини про співпрацю між собою, очікуючи на створення так званої Ямайської коаліції (фразеологізм політичного лексикону Німеччини, який означає об’єднання трьох партій ХДС/ХСС, вільних демократів та зелених, – Ред.)

Зелені довго вирішували, кому запропонувати перемовини – переможцям виборів Вільній демократичній партії чи партії Меркель ХДС/ХСС, що посіла друге місце.

Лінднер підкреслив, що ВДП була незалежною партією, звертаючись до зелених та соціал-демократів.

— Ви тільки приєднуєтеся до коаліції, яка закріплює цінності свободи. Ми орієнтуємося на те, де ми можемо реалізувати найбільш ліберальну політику, – сказав він.

Водночас лідер ХДС/ХСС Армін Лашет все ще висловив готовність сформувати коаліцію та визначити членів уряду Німеччини.

Згідно з офіційними результатами парламентських виборів у Німеччині перемогу там здобула СДПН та її представник Олаф Шольц — 25,7% голосів або 206 місць. Партія Меркель Християнсько-демократичний союз, яку очолює її наступник Армін Лашет, набрала 24,1% — 196 місць.

На третьому місці Зелені – 14,8%, на четвертому – ВДП (11,5%) і замикає п’ятірку, яка проходить у Бундестаг, Альтернатива для Німеччини – 10,3% голосів виборців.

Джерело: Spiegel