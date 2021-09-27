Вибори в Німеччині виграла Соціал-демократична партія

За результатами підрахунку голосів на всіх 299 округах, вибори в бундестаг, які відбулися 26 жовтня, виграла Соціал-демократична партія (СДПН).

Результати голосування опубліковані на сайті Федеральної виборчої комісії Німеччині.

Загалом соціал-демократи набрали 25,7%, на другому місці з невеликим відривом блок Меркель Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), він набрав 24,1%.

На третьому місці Зелені – 14,8%, на четвертому – Вільна демократична партія (11,5%) і замикає п’ятірку, яка проходить в бундестаг, Альтернатива для Німеччини – 10,3% голосів виборців.

Решта партій не подолали п’ятивідсотковий бар’єр.

Кандидати в канцлери Німеччини від СДПН і ХДС/ХСС Олаф Шольц і Армін Лашет вже заявили, що планують закінчити переговори щодо правлячої коаліції в новому уряді до Різдва.

Чого очікувати Україні від виборів до німецького парламенту – в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: bundeswahlleiter.de