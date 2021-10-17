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Дмитро Кудрявцев |

На Гаїті викрадено американських місіонерів

Гаїті поліція

На Гаїті банда викрала 17 американських християнських місіонерів та їхні родини.

Серед бранців виявилися, в тому числі, діти та жінки.

Викрадення сталося, коли місіонери поверталися з дитячого будинку в районі Круа-де-Буке.

Подробиці про подію поки що невідомі, але місцева влада заявляє, що американців взяли у полон, коли вони їхали на автобусі до аеропорту.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки отримав інформацію про інцидент. У Держдепі повідомили, що з’ясовують подробиці події та намагаються встановити місцеперебування громадян США.

Подібні викрадення почастішали на Гаїті за останній рік. Найбільше випадків сталося після вбивства президента країни.

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Місцева влада повідомила, що різні банди вимагали викуп в розмірі до одного мільйона доларів.

До поліції надійшло повідомлення про не менш ніж 328 жертв викрадення за перші вісім місяців 2021 року. Роком раніше було 234 випадки. Угруповання викрадали школярів, медпрацівників, поліцейських та навіть священиків.

Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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