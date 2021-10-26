Повноваження Меркель закінчилися, вона залишиться канцлером до обрання наступника

У Німеччині 26 жовтня відбулося перше засідання Бундестагу нового скликання. Відсьогодні повноваження канцлера Ангели Меркель припиняються.

Але президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно попросив її продовжувати виконувати обов’язки до обрання нового канцлера.

Стаття 69 Конституції Німеччини передбачає, що президент може вимагати від канцлера або міністра продовжити працювати до призначення наступника. Ніхто з них не може йому у цьому відмовити.

Вибори у Німеччині відбулися 27 вересня цього року. За результатами підрахунку голосів, вибори в Бундестаг виграла Соціал-демократична партія (СДПН), набравши 25,7% підтримки.

На другому місці з невеликим відривом опинився блок Меркель Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Він набрав 24,1%.

На третьому місці Зелені – 14,8%, на четвертому – Вільна демократична партія (11,5%). Згідно з законодавстовм Німеччини, після того, як новообраний Бундестаг зібрався на перше засідання повинні початися коаліційні переговори, під час яких потрібно сформувати уряд.

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Розпочинатиме їх головний кандидат від партії, яка отримала найбільшу кількість голосів на виборах до Бундестагу. У нього також буде можливість обирати, з якими іншими партіями він хотів би співпрацювати в майбутньому уряді.

У Німеччині для обрання нового канцлера і нового уряду необхідно сформувати більшість у парламенті. Членам однієї партії, навіть якщо вона отримала найбільшу кількість голосів, рідко вдається це зробити. Тому вони шукають партнерів для створення коаліції.

Джерело: Die Welt