Глава ЦРУ поїхав до Москви через концентрацію військ РФ біля України – CNN

Глава ЦРУ Білл Бернс цього тижня відвідав Москву. Його відправив президент Сполучених Штатів Джо Байден, щоб попередити кремлівських чиновників, що США уважно стежать за нарощуванням військ РФ біля кордону з Україною, та спробувати визначити, чим керується у своїх діях Кремль.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела в Україні.

За їхніми даними, після цих зустрічей Бернс також говорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти цю напругу між Києвом та Москвою.

Більш того, високопосадовець Держдепартаменту США також був направлений до Києва у четвер, щоб підтримати ці зусилля.

Такі дипломатичні кроки високого свідчать про те, що адміністрація Байдена дуже серйозно ставиться до останніх переміщень російських військ, зазначає видання.

Водночас начальник Генштабу ЗСУ Сергія Шаптала запевнив напередодні, що ситуація біля кордонів України контрольована, жодного нарощування сил з боку РФ немає.

Так він прокоментував публікацію у The Washington Post від 1 листопада, де йдеться про те, що РФ відновила нарощування своїх військ біля українського кордону.