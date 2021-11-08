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Юлія Захарченко |

Після смерті жінки у Польщі уряд дозволив переривати вагітність через небезпеку для здоров’я

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Після хвилі протестів у Польщі через смерть 30-річної жінки внаслідок септичного шоку Міністерство охорони здоров’я заявило, що аборт може бути законним у разі, якщо подальша вагітність може становити небезпеку для життя людини.

Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ Польщі. За даними відомства, переривання вагітності – законне, коли здоров’я жінки у небезпеці.

– У разі виникнення ситуації, яка загрожує життю чи здоров’ю жінки (наприклад, підозра на інфекцію порожнини матки, кровотеча тощо), переривання вагітності є законним.

Наявність лише однієї умови є достатньою правовою умовою для реагування лікаря. Очевидно, що пацієнтка на кожному етапі вагітності має бути проінформована про поточні ризики для здоров’я та життя, – йдеться у повідомленні.

Смерть вагітної жінки у Польщі

Пояснення на сайті МОЗ Польщі з’явилося після того, як у лікарні померла 30-річна вагітна жінка. У неї виникли проблеми зі здоров’ям на 22-му тижні, однак медики відмовилися перервати вагітність.

Родина померлої заявила, що у жінки бракувало навколоплідних вод, щоб дитина могла вижити. Тоді у плода вже діагностували вади розвитку.

Лікарі відмовилися переривати вагітність із посиланням на зміни у польському законодавстві, через які потрібно дочекатися смерті дитини. Мешканка Польщі померла внаслідок септичного шоку.

Громадяни вийшли на протести через смерть вагітної жінки. Представники влади заявили, що прокуратура проводить розслідування.

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Фото: Depositphotos

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