У низці міст Польщі знову відбулися масові акції протесту через смерть 30-річної вагітної жінки внаслідок септичного шоку. Її загибель активізувала дискусію про лібералізацію законодавства щодо абортів.

Жінка на ім’я Ізабела померла на 22-му тижні вагітності у вересні в лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі. В неї передчасно відійшли навколоплідні води. На той момент у плода вже були діагностовані вади розвитку.

Перебуваючи в лікарні, Ізабела переписувалася з матір’ю і повідомляла, що лікарі зайняли вичікувальну позицію та утримуються від аборту до моменту смерті плода через вимоги законодавства.

Сім’я загиблої звинуватила лікарів у тому, що вони надто довго затягували переривання вагітності, що спричинило смерть молодої жінки. Як повідомив у коментарі польським ЗМІ представник родини, лікарі зволікали з рішенням через жорстке польське законодавство щодо абортів. У померлої залишились дитина та чоловік.

У суботу, 6 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці десятків польських міст у пам’ять про загиблу Ізабелу та з вимогою переглянути законодавчі норми.

Акції відбувалися під гаслом: Більше жодної. Один із наймасовіших протестів пройшов у Варшаві. Там тисячі людей спочатку зібралися під будівлею Конституційного суду, який запровадив майже повну заборону абортів у Польщі, після чого вирушили під будівлю Міністерства охорони здоров’я.

Люди принесли фотографії померлої, скандували: Жодної більше. Крім того, вони несли плакати із гаслами: Вона могла жити, Її серце все ще билося, Права жінки – це права людини, У вас кров на руках.

Протестувальники вимагали від влади пом’якшити законодавство щодо абортів. Вони вшанували пам’ять померлої Ізабели хвилиною мовчання. Багато хто приніс запалені лампадки.

Серед демонстрантів був присутній колишній голова Європейської ради, екс-прем’єр Польщі, а нині лідер опозиційної партії Громадянська платформа Дональд Туск.

The “Sound of Silence” played as thousands protested in Warsaw this evening against Poland’s abortion law following the death of a pregnant woman in hospital pic.twitter.com/VTpqmrGmxq

— Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) November 6, 2021