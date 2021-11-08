У низці міст Польщі знову відбулися масові акції протесту через смерть 30-річної вагітної жінки внаслідок септичного шоку. Її загибель активізувала дискусію про лібералізацію законодавства щодо абортів.

Жінка на ім’я Ізабела померла на 22-му тижні вагітності у вересні в лікарні міста Пщина, що на півдні Польщі. В неї передчасно відійшли навколоплідні води. На той момент у плода вже були діагностовані вади розвитку.

Перебуваючи в лікарні, Ізабела переписувалася з матір’ю і повідомляла, що лікарі зайняли вичікувальну позицію та утримуються від аборту до моменту смерті плода через вимоги законодавства.

Сім’я загиблої звинуватила лікарів у тому, що вони надто довго затягували переривання вагітності, що спричинило смерть молодої жінки. Як повідомив у коментарі польським ЗМІ представник родини, лікарі зволікали з рішенням через жорстке польське законодавство щодо абортів. У померлої залишились дитина та чоловік.

У суботу, 6 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці десятків польських міст у пам’ять про загиблу Ізабелу та з вимогою переглянути законодавчі норми.

Акції відбувалися під гаслом: Більше жодної. Один із наймасовіших протестів пройшов у Варшаві. Там тисячі людей спочатку зібралися під будівлею Конституційного суду, який запровадив майже повну заборону абортів у Польщі, після чого вирушили під будівлю Міністерства охорони здоров’я.

Rusza milczący Marsz dla Izy pod hasłem „Ani jednej więcej”. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego w kierunku Ministerstwa Zdrowia.

Tysiące osób, ściagają kolejni.

Dziś protesty w 65 miastach po śmierci 30-łatki z Pszczyny. @RMF24pl pic.twitter.com/b8nqt8dIV4 — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Люди принесли фотографії померлої, скандували: Жодної більше. Крім того, вони несли плакати із гаслами: Вона могла жити, Її серце все ще билося, Права жінки – це права людини, У вас кров на руках.

Протестувальники вимагали від влади пом’якшити законодавство щодо абортів. Вони вшанували пам’ять померлої Ізабели хвилиною мовчання. Багато хто приніс запалені лампадки.

Marsz dla Izy już na Placu Zamkowym, tu na chwilę postój, zaraz zapłoną znicze i latarki, a później protest ruszy dalej przed gmach @MZ_GOV_PL @RMF24pl pic.twitter.com/sjEo5RZgct — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Minuta ciszy i światełko pamięci dla Pani Izy z Pszczyny na Placu Zamkowym w Warszawie @RMF24pl pic.twitter.com/zUgfRf22Xr — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Серед демонстрантів був присутній колишній голова Європейської ради, екс-прем’єр Польщі, а нині лідер опозиційної партії Громадянська платформа Дональд Туск.

The “Sound of Silence” played as thousands protested in Warsaw this evening against Poland’s abortion law following the death of a pregnant woman in hospital pic.twitter.com/VTpqmrGmxq — Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) November 6, 2021

Подібні акції відбулися і в десятках інших міст Польщі (за даними ЗМІ, майже у 80): зокрема в Гданську, Лодзі, Вроцлаві, Познані та інших.

Після смерті вагітної жінки в лікарні, де вона перебувала, відсторонили кількох лікарів, розпочато розслідування.

Водночас влада Польщі відкидає звинувачення, що смерть настала через законодавчі обмеження щодо абортів.

Що відомо про посилення польського законодавства щодо абортів?

22 жовтня 2021 року Конституційний суд Польщі посилив і без того суворе законодавство в сфері абортів.

До того, згідно із законом від 1993 року, переривати вагітність дозволялося в трьох випадках: у разі зґвалтування або інцесту; якщо вагітність і пологи загрожують життю чи здоров’ю жінки; в разі незворотних патологій розвитку плода.

Останній пункт польський суд визнав неконституційним. Це унеможливило переривання вагітності у разі серйозних вад плоду.

Через таке рішення Конституційного суду Польщею прокотилася хвиля антиурядових протестів.

Жорсткі обмеження щодо абортів підтримує польська правляча партія Право і справедливість (ПіС).

Джерело: RMF24, Deutsche Welle, TVN24