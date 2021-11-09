9 листопада о 07.00 Польща перекрила вантажний та пасажирський рух в обох напрямках на прикордонному переході в Кузьниці.

Вимушені заходи застосували через ситуацію, що склалася на польсько-білоруському кордоні, зазначають у польському прикордонному відомстві.

Мандрівникам слід йти до прикордонних переходів у Тересполі (для пасажирського переходу), Кукуриках/Корощині (для вантажного переходу) або в Бобровниках (для пасажирського та товарного перетину).

Про відновлення руху обіцяють сповістити окремим повідомленням.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася 8 листопада. Кілька сотень мігрантів, очевидно, що з Близького Сходу, у супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися його прорвати, кидаючи каміння та гілки.

Очевидці навіть повідомляли про постріли з боку Білорусі, тоді як Держприкордонкомітет останньої заявляв про стрілянину з польського боку.

У мережі з’явилося відео, як нелегали підносили до очей хлопчика підпалену сигарету, щоб у нього з’явилися сльози перед тим, як дати коментар пропагандистам.

Через напружену ситуацію війська територіальної оборони Польщі перевели в підвищену готовність та стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.

Заступник очільника МЗС Польщі Пьотр Вавжик заявив, що таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домагається ескалації.

Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що іноземці хочуть потрапити до ЄС, щоб отримати там захист, а Республіку Білорусь не розглядають як місце перебування.

Речник Єврокомісії Адальберт Янц заявив, що ЄС уважно стежить за ситуацією та готовий допомогти Польщі. Також він додав, що в Євросоюзі готують нові санкції проти Лукашенка.

У штаб-квартирі НАТО наголосили, що використання Лукашенком мігрантів як гібридної атаки є неприпустимим.

Джерело: Krajova Administracja Skarbowa

Фото: Марко Мікхельсон