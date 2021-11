8 листопада ситуація на кордоні Польщі та Білорусі стала більш напруженою. Колона мігрантів з кількох сотень осіб попрямувала з боку Білорусі до кордону із Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики.

Мігранти намагалися прорвати кордон, а польська влада у відповідь привела у готовність війська територіальної оборони. Факти ICTV зібрали всі відомі факти про конфлікт на польському кордоні та його розвиток.

Що відомо про ситуацію на польському кордоні

Вранці 8 листопада стало відомо, що колона мігрантів прямує у бік польського кордону у супроводі силовиків. Вони рухалися, зокрема, проїжджою частиною. Відео з натовпом з’явилося у низці ЗМІ.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

За даними білоруського Telegram-каналу Nexta, більшість мігрантів – це курди, які приїхали до Білорусі з Іраку. Серед них багато жінок і дітей.

Пізніше Міністерство оборони Польщі повідомило, що нелегали перебувають у районі пропускного пункту Брузги (Білорусь) – Кузниця (Польща). Відомство також опублікувало відео, зняте з висоти.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Уже в обід МВС Польщі заявило про спробу прорвати кордон. Польські служби запобігли цьому і взяли ситуацію під контроль.

На опублікованих відеозаписах видно, як мігранти намагаються піднятися на огорожу з колючим дротом, кидають каміння і палиці. Вони навіть використовували довгі стовбури дерев, щоб знищити огорожу. У відповідь на це польські силовики застосували сльозогінний газ. У цей час над кордоном пролітав вертоліт.

На ще одному відеозаписі зафіксовано, як нелегали підносять до очей хлопчика підпалену сигарету, щоб у нього пішли сльози. За даними ЗМІ, після цього неповнолітній давав коментар пропагандистам і розмовляв з польськими силовиками.

Another video from the Polish MoD. The wire cutters guy is now equipped with a shovel. With a similar result. https://t.co/zrUKepGP4l pic.twitter.com/QO1g3Eim61 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

A section of the barbed wire fence has been removed. Polish servicemen formed a human shield to cover the hole and are trying to scare migrants off with a helicopter. The crowd is chanting “Germany!” pic.twitter.com/P99Yd9SRdO — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Polish troops using tear gas against those trying to approach the border fence (and the other way around it seems). Apart from that the situation seems fairly calm so far. pic.twitter.com/9brFsHNIAR — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Migrants Blow Cigarette Smoke into Child’s Eyes to Make Tears After that, the boy gives a comment to the propagandist and tries to communicate with the Polish military. via motolkohelp pic.twitter.com/2zOGwX63sV — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) November 8, 2021

У зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні Польщі влада привела до бойової готовності Сили територіальної оборони. На місці конфлікту розмістили 12 тис. військових. Також у Польщі скликали термінову нараду.

Прес-секретар уряду Польщі Петр Мюллер повідомив, що безпосередньо поблизу кордону перебуває уже до 4 тис. людей. Однак близько 10 тис. осіб у всій Білорусі готові перетнути польський кордон.

Що каже польська влада

Пьотр Вавжик, заступник очільника МЗС Польщі, вважає, що таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домагається ескалації.

За словами Вавжика, це може призвести до летальних наслідків на якійсь зі сторін. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запевнив, що служби Міністерства внутрішніх справ готові захищати польський кордон.

Станіслав Жарин, міністр-координатор польських спецслужб, назвав ситуацію тривожною. Він вважає конфлікт гібридною атакою Білорусі, та наголосив, що мігранти повністю контролюються білоруськими службами та військовими.

Як ситуацію коментують у Білорусі

Прикордонний комітет Білорусі опублікував повідомлення про рух натовпу до кордону з Польщею. За їхніми словами, польські прикордонники неодноразово звітували про витіснення мігрантів до кордону з Білоруссю.

– На такий крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади, – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що білоруська сторона вживає заходів для безпеки мігрантів і безперебійної роботи каналів міжнародного сполучення.

Пізніше прикордонний комітет повідомив, що іноземці хочуть потрапити до ЄС, щоб отримати там захист, а Республіку Білорусь не розглядають як місце перебування.

– За словами самих біженців, вони самоорганізувалися в таку численну групу, щоб виключити насильницьке витіснення польською стороною, а також привернути увагу міжнародної громадськості до дій Польщі щодо недотримання прав людини.

За даними білоруської сторони, всього на польському кордоні перебуває понад 2 тис. біженців. Прикордонний комітет звинуватив Польщу у психологічному тиску на нелегалів через залучення авіації та застосування сльозогінного газу.

Нібито мігранти до цього поводилися спокійно, але у відповідь на застосування спеціальних засобів “перейшли до більш рішучих дій”.

Реакція міжнародної спільноти

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте назвала ситуацію серйозною та запропонувала запровадити надзвичайний стан у прикордонних муніципалітетах. Вона наголосила, що подібна ситуація може виникнути і у її країні.

Речник Єврокомісії Адальберт Янц заявив, що ЄС уважно стежить за ситуацією та готовий допомогти Польщі. Також він додав, що в Євросоюзі готують нові санкції проти Лукашенка.

– Це триваюча відчайдушна спроба режиму Лукашенка використати людей як інструмент для дестабілізації Європейського Союзу, – наголосив він.

У НАТО виразили стурбованість щодо ситуації на польському кордоні. У штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу заявили, що використання Лукашенком мігрантів як гібридної атаки є неприпустимим. Генсек НАТО проводить консультації щодо цього з урядами країн-союзників.

Тимчасово повірений у справах США в Польщі Бікс Алі закликав Білорусь негайно припинити ворожі дії.

– Режим Лукашенка ставить під загрозу життя та здоров’я мігрантів, використовуючи їх для ескалації прикордонної кризи та провокації Польщі. Ворожі дії Білорусі небезпечно загострюють ситуацію на кордоні з ЄС і НАТО, і повинні негайно припинитися, – написав він.

Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć. https://t.co/a1Ll3j7MzR — Bix Aliu (@USAmbPoland) November 8, 2021

Збільшення потоку мігрантів на кордонах з боку Білорусі цього року стало значною проблемою не лише для Білорусі, а й для Литви та Латвії.

Європейські лідери переконані, що мігрантів до кордонів звозять силовики режиму Лукашенка. Це відповідь самопроголошеного президента на численні санкції, протести та підтримку лідера опозиції Світлани Тихановської.